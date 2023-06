Un outil de promotion du canton qui fait peau neuve

Le canton du Jura dispose d’un outil pour la promotion rafraichi. Le site internet de la marque marketing Jura l’original fait peau neuve, selon un communiqué transmis mardi. La version actualisée mêle des découvertes immersives et un large contenu informatif.

« Le découvrir, c’est l’adopter », voilà la nouvelle formule sous laquelle le visiteur découvre désormais le canton et ses richesses. À peine arrivé sur le site, on découvre une vidéo en immersion qui montre les facettes d’une vie quotidienne « à la jurassienne », raconte le communiqué. Cette plateforme a pour but de faire ressortir « l’identité forte et l’esprit jurassien ». Ses valeurs reposent donc sur l’authenticité, le bien-vivre, la convivialité, le savoir-faire et l’innovation, tout en donnant envie de travailler et de s’installer dans notre région.

L’essentiel des images publiées sont l’œuvre du photographe delémontain Pierre Montavon. Le site Internet est disponible en trois langues, à savoir le français, l’allemand et l’anglais. /lge