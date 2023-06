Un incendie qui aurait pu mal tourner à Boncourt

Un feu de broussaille qui aurait pu être beaucoup plus grave. Mardi soir, une haie de la rue des Lignières à Boncourt a été la proie des flammes. L’alerte a été donnée vers 22h30. 20 sapeurs-pompiers et cinq véhicules du SIS Basse-Allaine appuyés par 12 hommes et quatre véhicules du CRISP sont intervenus. « L’ampleur du feu semblait impressionnante, explique Christophe Berthold, vice-commandant du SIS Basse-Allaine. On nous a appelé pour un feu de bâtiment, ce qui explique l’important dispositif. » C’est finalement une haie qui a brûlé sur une quinzaine de mètres. Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé. « Les flammes se sont vite répandues en raison de la sécheresse. Si le feu s’était déclaré au milieu de la nuit, l’alerte n’aurait pas été donnée aussi rapidement et les dégâts auraient certainement été beaucoup plus conséquents » explique Sébastien Cayla, commandant du SIS Basse-Allaine. « Il y avait notamment des installations électriques et des bâtiments qui auraient pu être touchés » ajoute-t-il.





Prudence à l’aube de l’été

Sébastien Cayla rappelle que le danger d’incendie est actuellement de degré 3 dans la région. « Le risque principal c’est les mégots de cigarettes, explique-t-il. Il faut aussi éviter de faire des étincelles en bordure de forêt. En ce moment, il ne faut vraiment pas grand-chose pour que le feu parte. » /tna