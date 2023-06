Alliance PLRJ-UDC Jura : notre commentaire

Le PS, les Verts, le Centre et le PVL partant seuls dans la course au Conseil des Etats, on peut aisément imaginer que le PLR et l’UDC seront fortement critiqués sur leur alliance. Trois exemples issus des votations de dimanche dernier. Loi Climat : PLR « oui », UDC « non ». Loi Covid : PLR « oui », UDC « non ». Destitution de membres d’autorités dans le Jura : PLR « non », UDC « oui ». Des divergences concrètes. Sans oublier celles sur le dossier européen, toujours sensible à Berne. Les adversaires des libéraux-radicaux et des agrariens ne manqueront pas de le rappeler. Mais la droite n’en a cure : pour elle, seule l’alliance – dans un système d’élection à la proportionnelle – lui donne la possibilité de briser le tandem PS-Centre aux Chambres fédérales. Les deux formations mettront l’accent sur ce qui les rapproche, notamment la liberté et la responsabilité individuelles, et l’intervention moindre de l’Etat. Vice-président du PLR Suisse, Philippe Nantermod a martelé mercredi soir à Miécourt qu’une alliance avec l’UDC n’a rien de honteux et que les libéraux-radicaux n’ont pas de leçon à recevoir des autres partis en termes de rapprochement. « La gauche et le Centre n’attendent qu’une chose : faire tomber le deuxième siège PLR au Conseil fédéral », a-t-il déclaré. Les membres et militants du PLRJ et de l’UDC Jura sont convaincus de la mise en commun de leurs forces, dans des calculs politiques. Reste à convaincre la population jurassienne. Et ça, ce sera probablement une autre affaire.