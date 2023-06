Histoire militaire du Jura et du Jura bernois, un vernissage au garde à vous

Elle est longue cette histoire, elle est moderne et elle vaut le détour tant elle a été négligée voire discréditée à travers les âges. Cette recherche de quatre tomes sur l’Histoire du Jura et du Jura bernois nous rappelle que la Suisse est historiquement une nation guerrière. Au Moyen Âge et durant l’Epoque moderne, les mercenaires helvétiques sont populaires, si ce n’est craints, auprès des puissances européennes pour lesquelles ils prêtent allégeance. La plupart du temps, ces puissances ont donc tout intérêt à garder une Confédération intacte, pouvant servir de réservoir de soldats. Pourtant, l'histoire militaire est peu développée en Suisse. Antonia Jordi, autrice du premier tome intitulé : Organisation militaire de la Principauté épiscopale de Bâle. 999-1798 , rappelle qu’aux XIXe et au XXe siècles, les chercheurs se sont surtout intéressés aux régiments et aux batailles dans un but politique de glorification. Un vrai travail scientifique et moderne sur l’histoire militaire régionale restait donc à faire.

L’organisation militaire des Prince-Evêques de Bâle

Ce premier ouvrage de recherche démontre très vite que la situation géographique de la région impacte la stratégie de défense des Prince-Evêques. Le territoire du Jura et du Jura bernois est enclavé, coincé entre la Confédération helvétique et le Royaume de France, tout en faisant partie du St-Empire romain germanique duquel il est coupé. Quand il était en guerre, l’évêché l’était donc officiellement aussi, même s’il se déclarait neutre. Il fallait donc obtenir des alliances, notamment avec la Confédération. Des liens capitaux pour se protéger. L’autrice relève deux caractéristiques fondamentales à cette histoire régionale jusqu’en 1978 : premièrement, la faiblesse de la défense militaire, soit par un manque cruel d’organisation, soit pour des raisons financières ou encore par manque d’alliances. En effet, le Prince doit compter sur un soutien que les 13 cantons ne sont pas toujours prêts à lui accorder car ils n’ont souvent rien à y gagner.

Deuxièmement, l’ouvrage souligne l’importance du rôle de la ville de Bienne. Bien que dépendante de l’évêché de Bâle, le Prince avait peu d’autorité sur la réserve de soldats biennois. La ville, alliée des cantons suisses, jouissait d’une grande souveraineté et d’une puissante autonomie dans les affaires militaires.