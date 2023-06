Jacques Gerber vise Berne sur une liste PLR-UDC baptisée « Ensemble »

Jacques Gerber est officiellement candidat au Conseil des Etats pour le Parti libéral-radical jurassien à l’occasion des élections fédérales du 22 octobre prochain. L’actuel président du Gouvernement figurera sur une liste commune avec un prétendant de l’UDC, qui sera désigné le 29 juin lors d’un congrès du parti agrarien. Un prétendant qui pourrait être l’ancien président et député Thomas Stettler, dont le nom circule de plus en plus. Le PLRJ présente par ailleurs six candidats pour le Conseil national.





« Nous avons les moyens d’atteindre le succès »

Réunis en assemblée générale mercredi soir à Miécourt en présence du vice-président du parti suisse Philippe Nantermod, les 120 libéraux-radicaux jurassiens présents ont plébiscité – à l’unanimité moins une abstention – la stratégie du comité directeur, à savoir concrétiser une alliance avec l’UDC Jura pour le scrutin de cet automne. Il y aura donc une liste commune PLR-UDC nommée « Ensemble » pour le Conseil des Etats, puis un apparentement entre les listes PLR et UDC pour le Conseil national. Cette mise en commun des forces des partis de droite n’a donné lieu à aucun débat dans les rangs du PLRJ ! La page de l’élection de l’agrarien Dominique Baettig en 2007 semble ainsi tournée. « Ce n’est pas un mariage, mais une mise en commun d’instruments. Nous avons discuté de quatre thèmes avec l’UDC sur lesquels nous pouvons travailler de concert : les notions de travail, l’armée à conserver, une mobilité qui répond aux besoins de chacun, puis une agriculture forte et durable », a expliqué Gabriel Voirol, le président ad intérim des libéraux-radicaux. « Nous avons les moyens d’atteindre le succès, mais il nous faut une stratégie. Avec l’UDC, nous voulons œuvrer ensemble pour gagner », a-t-il ajouté.





« Ma boussole, c’est notre canton »

L’alliance consommée, Jacques Gerber se lance ainsi dans la course. « Ma boussole, c’est notre canton et l’intérêt général. Ma devise, c’est servir. Le Jura a besoin de participer à la recherche de solutions au niveau fédéral. Je suis convaincu que nous devons être des moteurs et des exemples pour notre pays. Il faut que les cantons qui risquent d’être les parents pauvres du développement de la Suisse soient entendus. Travailler avec l’UDC nous permet de croire au succès et non de l’espérer. Nous voulons porter la voix de la liberté et de la responsabilité individuelles », a déclaré le ministre PLR devant les membres du parti.





Trois femmes et trois hommes, dont trois maires, pour le National

Pour le Conseil national, le PLRJ lance donc six candidats : trois femmes et trois hommes, dont trois sont maires, venant des trois districts jurassiens. Irène Donzé (députée-suppléante des Breuleux) et Yann Rufer (député-maire de Rossmaison) composent la liste « PLRJ ». Anne Sulliger (maire de Vendlincourt) et Anael Lovis (maire des Genevez) forment la liste « PLRJ Engagement ». Maëlle Wenger (Fontenais) et Nicolas Kocher (Delémont), tous deux membres du comité directeur, figurent enfin sur la liste « PLRJ Equilibre ». Le moyenne d’âge de ces prétendants est de 35 ans et demi.