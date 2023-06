John Moser : « L’UDC ne va pas jouer les porte-bidons »

Il y aura bel et bien un rapprochement entre le PLRJ et l’UDC Jura pour les élections fédérales. Les deux partis présenteront une liste commune pour le Conseil des États et des listes apparentées pour le National. Les libéraux-radicaux ont validé cette stratégie mercredi soir qui avait déjà été avalisée par le comité de l’UDC. Le ministre Jacques Gerber sera leur candidat pour la Chambre des cantons. Du côté de la formation agrarienne, le choix se fera lors d’un congrès jeudi prochain. L’ancien président et ex-député Thomas Stettler est fortement pressenti.

L’UDC n’entend pas faire office de second rôle dans le cadre de ce scrutin. « On ne va pas juste jouer le porte-bidon, c’est clair et net. On va défendre nos couleurs. Par contre, nous avons envie de travailler ensemble », explique le président du comité de campagne. Si John Moser reconnait que Jacques Gerber représente une candidature très forte, il estime que l’UDC compte également de telles personnalités dans ses rangs. « Il faudra jouer intelligemment pour aussi essayer d’arriver à faire des suffrages dans le plus de terrain possible. Et pour cela, il faudra peut-être privilégier une personnalité hors Ajoie », conclut-il.