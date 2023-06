L’entreprise BAT reste partiellement à Boncourt

L’usine BAT ne va finalement pas complètement fermer ses portes d’ici la fin de l’année. Selon une communication transmise jeudi, les dirigeants de British American Tobacco ont informé le personnel que le secteur expédition et logistique allait rester à Boncourt, ainsi que le siège social de l’entreprise. Le Gouvernement jurassien a salué dans la foulée cette décision « qui garantit environ quinze emplois à Boncourt et la poursuite des collaborations avec la Fondation Les Castors qui occupe six personnes ». /comm-alr