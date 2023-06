La révolution saoudienne frappe la planète football

Est-ce que l’Arabie Saoudite dérègle le football mondial ? Cette question taraude le monde du ballon rond depuis six mois maintenant et la signature du Portugais Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Depuis, les Français Karim Benzema et N’Golo Kanté ont rejoint le quintuple Ballon d’Or en signant à Al-Ittihad. D’autres joueurs devraient également rejoindre le royaume durant l’été contre des sommes folles. Pour Raffaele Poli, responsable de l’Observatoire du football du CIES à Neuchâtel, cet investissement massif du gouvernement saoudien est calculé. « L’Arabie Saoudite a un gros projet sur le football pour développer leur championnat avec comme point de mire l’organisation de la Coupe du Monde en 2030 ».