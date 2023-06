Des ateliers récréatifs durant l’été dans le Jura

La Croix-Rouge jurassienne renouvelle une expérience lancée l’an dernier. L’organisation va proposer des ateliers récréatifs gratuits durant tout l’été pour les personnes suisses ou migrantes en situation de vulnérabilité. Une dizaine d’activités sont prévues du 2 juillet au 16 août en Ajoie et dans le district de Delémont. Le programme comprend notamment des jeux en plein air, des cours d’activités textiles ou encore un tournoi d’échecs. Le projet avait été mis en place pour la première fois l’an dernier et avait connu un beau succès. Environ 200 personnes avaient pris part aux diverses activités mises sur pied en Ajoie. La Croix-Rouge jurassienne a donc décidé de remettre ça. Sa responsable du service intégration et migration, Olga Maurer, précise que l’idée de mener un tel projet avait vu le jour l’an dernier à la suite de l’arrivée dans le Jura de personnes venues d’Ukraine. Elle affirme avoir été surprise de l’engouement constaté en 2022. Des activités sont ainsi également prévues cette année dans la Vallée de Delémont et Olga Maurer souhaite que les Franches-Montagnes puissent compléter l’offre à l’avenir.