La Traction en fête pour ses trente ans

La Traction célèbre trois décennies de passion pour les anciens trains. L’association fête ce samedi et ce dimanche ses trente ans. Des portes-ouvertes sont organisées de 9h à 17h au dépôt du Pré-Petitjean. La Traction a mis en circulation son premier train à vapeur en 1993 sur le réseau franc-montagnard des Chemins de fer du Jura. L’association compte désormais six locomotives en tout – dont trois à vapeur – ainsi qu’une dizaine de wagons et de voitures. Les équipements sont utilisés pour les offres touristiques des CJ comme le Train à vapeur des Franches-Montagnes ainsi que le Train des Horlogers. Le président de La Traction, Emanuel Gogniat, évoque les principales étapes de la vie de l’association. Il relève notamment l’importance de l’achat de l’ancienne scierie du Pré-Petitjean qui est devenue le dépôt de l’association en 1994. Emanuel Gogniat tient également à rappeler les 150 ans des chemins de fer en Suisse qui ont permis à La Traction de faire circuler un train à vapeur tous les jours durant un mois en 1997.