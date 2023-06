Les techniques de pompiers enseignées depuis 20 ans aux plus jeunes à Moutier

Ces adolescents qui s’engagent ne partent évidemment pas en intervention, mais ils prennent part six fois par an à des exercices. Durant ces moments, ils apprennent différentes techniques, le tout dans un cadre ludique. Un concours régional est également organisé chaque année. Est-ce suffisant pour former correctement la relève ? « Oui, mais quelques ajustements sont nécessaires », rétorque Camille Ostorero. « Les premières interventions, peut-être qu’on regarde et qu’on analyse un peu pour comprendre la manière dont on peut appliquer notre formation », ajoute-t-elle. Notez que, durant leur cursus, les plus motivés peuvent suivre dès 14 ans un cours d’une durée de cinq jours grâce auquel ils pourront, dès la majorité atteinte, être directement incorporés aux premiers secours. Les personnes intéressées à rejoindre les rangs des JSP de Moutier peuvent en tout temps contacter l’adresse : jspmoutier@gmail.com. /amo