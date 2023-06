Produits régionaux et bio en harmonie dans la restauration scolaire

Avec cette harmonisation de la gestion, le Gouvernement concrétise un objectif de la motion du député du Centre François Monin, intitulée « Restauration collective : favorisons les produits locaux de saison » et adoptée par le Parlement en décembre 2021. Le texte demande à l’Etat de mettre en place une politique d’approvisionnement des cuisines collectives qui privilégie les produits de proximité, tout en étant en phase avec le développement durable et l’agriculture bio. « Historiquement, chaque division avait ses principes et son fonctionnement. Il y avait de grandes différences en termes de politique de subventionnement et de prix. L’idée était d’harmoniser cela, avec un souci de qualité. On a vu lors de la Semaine du bio qu’il y avait de la demande. Nous avons à présent mis en place quelque chose de très cohérent », indique le ministre jurassien de la Formation Martial Courtet.

Les restaurants scolaires des divisions du Service de la formation postobligatoire servent chaque année environ 67'000 menus. /rch-comm