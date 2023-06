Une voiture finit dans un talus entre Goumois et Saignelégier

Des dégâts matériels mais pas de blessé dans un accident de la circulation dans les Franches-Montagnes. Peu après 11h ce lundi, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage entre Goumois et Saignelégier, selon un communiqué de la police jurassienne. La conductrice, qui roulait en direction du chef-lieu franc-montagnard, a terminé sa course dans un talus, sur la droite dans le sens de marche. Une ambulance a été sollicitée sur place mais l’automobiliste n’a pas dû être prise en charge. La circulation a été perturbée pendant environ une heure. Une enquête devra déterminer les causes de l’accident, précise la police cantonale. /comm-nmy