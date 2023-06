BKW poursuit ses emplettes dans l'éolien en Suède

BKW a annoncé lundi soir s'offrir trois parcs éoliens en Suède auprès du développeur local Eolus Vind. Les installations de Tjärnäs, de Skallberget/Utterberget et de Rosenskog se situent toutes dans le sud du pays et comptent 19 turbines pour une puissance installée de 125 MW. Leur mise en services sur la fin de l'année en cours doit générer quelque 330 GWh d'électricité par an.

L'opération doit porter la capacité installée de production d'énergies renouvelables à 980 MW, soit près de l'objectif affiché de 1000 MW formulé d'ici 2026 au plus tard, souligne le groupe bernois dans son communiqué lundi soir. Il fait par contre l'impasse sur les contours financiers de l'opération. /ATS