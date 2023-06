Moutier : programme de législature axé sur le transfert dans le Jura

Le Conseil municipal de Moutier dévoile son programme de législature 2023-2026. Il a présenté un document inédit au Conseil de ville lundi soir à la Sociét’halle. Ce document est composé de cinq axes stratégiques : « Moutier réussit son transfert », « Moutier se développe », « Moutier se modernise », « Moutier ville durable » et « Moutier ville du vivre-ensemble et de la qualité de vie ».

Cette législature sera marquée par le passage de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. Le programme est ainsi tourné vers ce changement d’environnement institutionnel. « Si on réussit le transfert, je pense qu’on aura réussit la législature. Toute la période est portée par ce transfert, c’est une évidence », confie le maire de Moutier Marcel Winistoerfer. Pour l’exécutif, l’enthousiasme doit primer. « Les tensions liées à la Question jurassienne diminuent, mais elles sont toujours là. Il faut que le projet jurassien touche tout le monde. Je suis convaincu que ça va bien se passer », ajoute Marcel Winistoerfer.





« On aimerait que notre économie reprenne une vie intense »

Dans le programme de législature, il est aussi question de développement et de modernisation. Moutier vise la création de 200 emplois et l’implantation de 10 entreprises externes d’ici 2027. « Le canton du Jura va nous aider dans cette démarche. Notre économie fonctionne bien actuellement, mais on aimerait qu’elle reprenne une vie intense, comme c’était le cas à la fin des années 60 et au début des années 70. Moutier doit retrouver une place ensoleillée, en unissant ses forces avec le Jura », explique le maire prévôtois. Le Conseil municipal souhaite par ailleurs que la ville puisse compter 7'700 habitants d’ici 2031. « On pose ce chiffre pour retrouver des couleurs et un rayonnement. Il est juste d’avoir ces prétentions-là et d’essayer d’arriver à un résultat positif », dit encore Marcel Winistoerfer.