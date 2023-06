Pierre-Alain Fridez à la commission d’étude sur la politique de sécurité

Pierre-Alain Fridez fera partie de la commission d’étude sur la politique de sécurité. La présence du conseiller national socialiste jurassien dans la composition de cette commission a été connue mardi. Cette dernière sera présidée par Valentin Vogt, président sortant de l’Union patronale suisse. C’est la conseillère fédérale du Centre, Viola Amherd, en tant que mandante de la commission, qui en a fixé la composition.

Le communiqué de la Confédération indique que la commission d’étude entamera ses travaux début juillet 2023 et devrait les achever au bout d’un an environ par la remise d’un rapport. Elle se penchera « sur l’orientation fondamentale de la politique de sécurité de la Suisse au regard de l’évolution de la situation en matière de sécurité à long terme, du débat en cours à ce sujet dans notre pays et de la perception de la Suisse à l’étranger ». Le rapport de la commission d’étude doit en premier lieu donner des impulsions au débat public et parlementaire. /comm-fwo