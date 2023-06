St-Ursanne bientôt sur la liste des plus beaux villages du monde ?

St-Ursanne candidate pour faire partie de la liste des plus beaux villages du monde de l’organisation Mondiale du Tourisme (OMT). La commune de Clos du Doubs et Jura Tourisme ont postulé pour obtenir ce titre dans le cadre de l’initiative « Best Tourism Villages ». Cette dernière cherche à « promouvoir et renforcer le rôle du tourisme dans la protection des régions rurales avec leurs paysages, leur diversité naturelle et culturelle ainsi que leurs valeurs et activités locales ». L’OMT distingue chaque année depuis 2021 des villages dans le monde entier. Le communiqué de Jura Tourisme, publié mardi, indique qu’un vaste dossier a été déposé. Il permet notamment de répondre aux critères exigés pour répondre aux 17 objectifs du développement durable.

St-Ursanne représentera la Suisse avec 4 autres villages. Le choix définitif sera effectué en octobre 2023. /comm-fwo