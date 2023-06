Des enfants reconnus comme « principales victimes » dans un différend familial

Dans les violences conjugales, les juges n’ont en revanche pas retenu le viol ni la contrainte sexuelle, infractions insuffisamment étayées selon la justice qui retient aussi des exagérations dans l’accusation. « En dehors de la parole de madame, on n’a rien d’autre, ce qui laisse un point d’interrogation, et les accusations d’ordre sexuel arriveront tardivement. On ne peut exclure qu’elle ait exagéré pour que son mari reste en détention plus longtemps », a justifié la juge Corinne Suter. Le tribunal a également « éprouvé des difficultés à concevoir » le souhait de l’épouse d’avoir un troisième enfant dans le contexte d’enfer conjugal qu’elle décrivait. « L’essentiel est acquis, car les infractions les plus graves n’ont pas été retenues », commente l’avocat de l’époux, Me Jean-Marie Allimann, qui évoque une sanction « pas sévère ». L’avocate de la plaignante, Me Selena Mettez, évoque à l’inverse une « déception à laquelle on peut s’attendre dans le cadre de violences conjugales. Il faut encore le prouver et les preuves n’étaient pas suffisantes aux yeux du Ministère public et des juges ».