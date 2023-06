Hans Stöckli quitte la présidence de Jura & Trois-Lacs

Hans Stöckli remet son mandat à la tête de Jura & Trois-Lacs. L’ancien maire de Bienne et actuel conseiller aux États a quitté mercredi le poste de président qu’il occupait depuis la création de l’association en 2012. Réunis en assemblée générale à Chiètres, les membres de l’entité ont nommé l’actuel maire de la cité seelandaise, Erich Fehr, pour lui succéder. Hans Stöckli est depuis plusieurs décennies impliqué dans la promotion du tourisme ou de projets d’envergure comme Expo.02. Il quitte la présidence de Jura & Trois-Lacs avec l’impression du devoir accompli. « C’est un sentiment de satisfaction et aussi de soulagement. Quand on a fondé cette association, il a fallu lutter pour convaincre les cinq cantons, les villes et les associations touristiques de mettre la communication et le marketing ensemble. Aujourd’hui, la marque est devenue populaire, elle est bien acceptée », souligne Hans Stöckli.