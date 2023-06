Les études au Lycée s’étaleront sur quatre ans, le Jura se rebiffe

Le Conseil fédéral et la Conférence des directrices et directeurs de l’instruction publique ont tranché : les études gymnasiales auront dès 2038 une durée minimale de quatre ans, alors que le Lycée à Porrentruy propose aujourd’hui un cursus de trois ans. Confédération et CDIP (15 voix contre 5 et 6 abstentions) ont annoncé ce mercredi avoir adopté en ce sens le nouveau Règlement de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et l’ordonnance du même nom.

Cette décision n’est pas du goût du canton du Jura. L’Etat indique qu’il envisage différentes actions pour contester ce choix qu’il juge contraire aux principes du fédéralisme. « Il s’agit de faire respecter les principes constitutionnels en laissant chaque canton libre de choisir un modèle pour autant que les objectifs soient atteints », note-t-il. Et le Gouvernement va plus loin : « Si toutes les démarches politiques échouent, l’Etat jurassien se réserve le droit de saisir le Tribunal fédéral ». Cette action serait alors menée en collaboration avec les autorités d’autres cantons insatisfaits.

A ce jour, le parcours au Lycée de Porrentruy est donc de trois ans. Pour le Jura, le passage à quatre ans « aura un impact sur l’organisation du Lycée cantonal, ses infrastructures et son financement ». Le Gouvernement rappelle que le système actuel est efficace. A titre d’exemple, ce sont les diplômés jurassiens qui obtiennent les meilleurs résultats en première année à l’EPFL, avec un taux de réussite de 74%. Avec le changement, le parcours de formation devrait passer d’un système comprenant 11 ans d’école obligatoire et 3 ans de lycée à un système 11+4 ou 10+4 (ultime année d’école en forme pré-gymnasiale). Ce dernier système est déjà répandu en Suisse alémanique.





Une satisfaction : le maintien de l’option spécifique « théâtre »

Si le tonnerre gronde sur l’instauration de la maturité à quatre ans, une éclaircie donne tout de même une énorme satisfaction au Jura : l’option spécifique « théâtre » au Lycée de Porrentruy est définitivement maintenue. « C’est une grande victoire ! Cette option spécifique a été notre principal combat », clame le ministre jurassien de la Formation Martial Courtet. Les cantons conservent ainsi une marge de manœuvre pour choisir les disciplines enseignées comme OS. « Les démarches et arguments jurassiens ont convaincu une majorité de cantons et la Confédération de laisser le libre choix de ces options », écrit le Gouvernement. Pour lui, « cette décision constitue une reconnaissance de la qualité du travail accompli depuis plus de vingt ans par les responsables, enseignants et partenaires de l’OS « théâtre » du Lycée cantonal ». /comm-rch