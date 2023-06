Changement de présidence à la section Neuchâtel-Jura d’HôtellerieSuisse

Passage de témoin à la section Neuchâtel-Jura d’HôtellerieSuisse. Laure von Wyss a succédé à Martin Mayoly le 1er mai dernier, indique ce jeudi l’association hôtelière dans un communiqué.

Lors des 18 ans passés à la présidence, Martin Mayoly a notamment participé activement à de nombreux projets, dont notamment la création de Jura & Trois-Lacs et celle d’HôtellerieRomande.

Forte de son expérience dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie, la nouvelle présidente Laure von Wyss entend « travailler sur le lien ville-campagne, la formation et la durabilité ». La Neuchâteloise a également été désignée par l’Association Romande des Hôteliers (ARH) pour reprendre le rôle de représentante au sein du comité de Jura et Trois-Lacs. Elle succède ainsi à son père, Matthias von Wyss, qui a occupé ce poste pendant 11 ans. /comm-jad