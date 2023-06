Découverte archéologique à St-Brais

De nouvelles découvertes émergent du sous-sol de la région. La section d’archéologie et de paléontologie de l'Office cantonal de la culture annonce jeudi dans un communiqué avoir mis au jour un ancien cimetière à St-Brais. Certaines sépultures pourraient dater d’avant le 17e siècle. La découverte a été faite au lieu-dit « Le Péquie ». L’existence de ce cimetière était connue localement mais c’est une demande de permis de construire qui a a mené à sa mise au jour. La section d’archéologie et paléontologie a procédé à une tranchée de sondage sur les lieux des futurs travaux. Ce qui a révélé la présence de plusieurs squelettes. Suite à cela, la fouille a été étendue. A ce jour, 19 inhumations ont été découvertes. Plusieurs enfants figurent parmi les défunts, mais il est encore difficile de déterminer la composition précise de la population inhumée. Plusieurs objets retrouvés permettent de dater certaines sépultures autour du XVIIe siècle, certaines pourraient être plus anciennes. Ce cimetière aurait peut-être été utilisé durant la Guerre de Trente ans, entre 1618 et 1648. Une période particulièrement mouvementée dans la région. Les fouilles vont se poursuivre durant le mois de juillet, puis elles laisseront la place au chantier de construction, prévu pour la rentrée. /comm-tna