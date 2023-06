François-Xavier Boillat quitte l’ECA Jura « le cœur léger »

Plusieurs épisodes ont marqué la mémoire de François-Xavier Boillat. Il se rappelle très bien de la fin de l’année 1999. L’ouragan Lothar balayait la Suisse et le Jura. « On était complètement débordés. On a enregistré pour 20 millions de francs de dégâts et vu arriver plus de 5'000 dossiers de sinistre sur nos bureaux en quelques jours », se souvient le directeur de l’ECA Jura.

Le Franc-Montagnard vit son départ à la retraite « le cœur léger » mais s’en va avec un regret : « Ne pas pouvoir finaliser la réorganisation des sapeurs-pompiers. C’est un bébé que je dois laisser à mon successeur. Mais voilà, la roue tourne », conclut François-Xavier Boillat qui s’apprête à refermer le livre de 44 années au sein de l’ECA Jura. /nmy