Jacques Gerber et Nathalie Barthoulot dans le viseur du CS-POP

Le CS-POP demande la démission des ministres jurassiens Jacques Gerber et Nathalie Barthoulot. Selon le parti de gauche alternative, leur candidature au Conseil des États pourraient devenir problématiques. Plusieurs scénarios sont envisageables, mais l’un d’eux est que les deux ministres pourraient être élus à Berne en même temps, ce qui les empêcherait de poursuivre leur fonction au sein du Gouvernement jurassien.







Un vide à combler

En cas de double élection, le Gouvernement jurassien se retrouverait amputé de deux membres et ne siégerait plus qu’à trois durant quelque temps. « Le travail qu’il y a dans le canton du Jura est phénoménal et je pense que ce serait dommageable pour notre canton de se retrouver avec des vacances aussi importantes », explique le député CS-POP Rémy Meury. Le parti estime que la conscience collective doit l’emporter sur les ambitions personnelles. Cette demande de démission est donc faite pour anticiper la suite et élire des successeurs rapidement. « Si vous avez des ambitions personnelles, on peut l’entendre, mais ayez cette conscience collective en faisant en sorte que ce ne soit pas le déluge après vous », déclare-t-il.