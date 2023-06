La Sorne voit trouble, le chantier continue malgré l’inquiétude du WWF Jura

Les travaux en cours au niveau du pont de la Maltière dans le cadre du chantier de « Delémont marée basse » engendrent des problèmes de turbidité dans la Sorne. Le cours d’eau est trouble depuis plusieurs jours et a même parfois pris une teinte marron qui a pu être observée jusqu’à Soyhières.

Secrétaire régionale du WWF Jura, Marie-Anne Etter s’en est inquiétée auprès de l’Office jurassien de l’environnement (ENV). « Ça pose un problème de qualité d’eau qui est très trouble et va gêner la faune et la flore », souligne-t-elle. Marie-Anne Etter comprend que les travaux à effectuer puissent être difficiles à mener sans aucune répercussion environnementale, mais il y a, selon elle, un équilibre à trouver entre la durée et l’intensité dont le résultat n’est pas satisfaisant dans le cas présent.