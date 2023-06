Première édition de la Fête des foins à Courfaivre

Après l’effort vient le réconfort. La première édition de la Fête des foins a lieu ce samedi et dimanche 1er et 2 juillet au lieu-dit « la clef des Champs » à Courfaivre, indique les organisateurs dans un communiqué ce jeudi. Cette nouvelle manifestation a pour objectif de célébrer l’arrivée de la saison estivale ainsi que la fin de la période des foins qui exige un dur labeur pour les agriculteurs dans les champs. Elle entend ainsi être un « temps de repos et de fête avant de reprendre les travaux agricoles ».

Plusieurs animations sont au programme, du lancer de bottes de paille aux différents concerts en passant par des tours en poney et la présence d’un château gonflable pour les enfants. Un sanglier à la broche sera proposé le dimanche midi et un bar sera ouvert dès le samedi 17h30. /comm-jad