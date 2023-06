Thomas Stettler candidat UDC au Conseil des États avec Jacques Gerber

Le nom du candidat UDC qui partagera la liste « Ensemble » avec le ministre PLR Jacques Gerber pour le Conseil des Etats était très attendu. Ce sera l’ancien député et ex-président de l’UDC Jura Thomas Stettler. Le parti agrarien a officialisé et approuvé par acclamation ce jeudi soir la candidature de l’agriculteur de 53 ans aux élections fédérales, qui auront lieu à l’automne prochain, à l’occasion de son assemblée à Coeuve. « On doit souvent accepter de mener des combats dont on sait d’avance que l’on va les perdre. Je me relance, encore une fois, cette fois peut-être pour la bonne. Ce combat n’est pas gagné. Mais aujourd’hui on a une chance », a lancé avec force Thomas Stettler devant les 33 membres du parti réunis.





Trois listes, dont une jeune, pour le Conseil National

L’UDC Jura présentera par ailleurs six candidats pour le Conseil national dont Thomas Stettler (conseiller communal de Courroux) aux côtés de Miriam Moser (35 ans, Bonfol), Romain Schaer (54 ans, député-maire de La Baroche), Michel Lando (59 ans, président du bureau du Conseil général de Haute-Sorne) et une liste jeune composée de Nadine Zmoos (20 ans, Montsevelier) et Loïc Guerne (26 ans, Les Pommerats). Le parti agrarien se lance aux élections fédérales avec une ambition rarement aussi aiguisée : « L’opportunité d’aller aux États et au National n’est plus un rêve », a lâché le député Didier Spiess en ouverture de l’assemblée. « L’objectif est clair, c’est de viser un siège dans l’une des chambres », a renchéri le président du comité de campagne John Moser à l’heure de présenter les candidats. /jpi





Développement suit.