Avenir Jura, un club au service des Jurassiens

Un nouveau club service a vu le jour dans le Jura. Il s’agit d’Avenir Jura qui organise ce samedi son premier événement destiné à recueillir des fonds. Un tournoi caritatif de golf aura lieu aux Bois au profit de la Fondation du Collège et Lycées St-Charles à Porrentruy qui aide certains parents jurassiens à financer les frais de scolarité de leurs enfants. Avenir Jura a été fondé en avril dernier et s’est constitué en association. Elle compte une vingtaine de membres et s’est mise en place autour de Frank Maurer qui a présidé le Lions Club de Delémont et la Jeune Chambre internationale. D’autres organisations sont actives dans la région comme le Rotary Club. Le président d’Avenir Jura indique qu’il ne se reconnaissait plus dans les valeurs de ces clubs et que la nouvelle organisation qu’il préside vise à « donner l’entier des bénéfices à des Jurassiennes et des Jurassiens en difficulté, principalement des enfants et des personnes âgées ». Frank Maurer relève avec satisfaction que le tournoi caritatif de golf prévu samedi a d’ores et déjà permis de récolter, au niveau sponsoring, « un beau montant d’argent » et que la manifestation réunira plus de 50 joueurs. Entre 7'000 à 10'000 francs devraient ainsi être reversés à la Fondation du Collège et Lycées St-Charles, selon lui.