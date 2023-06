L’Echiquier bruntrutain fête ses 75 ans

L’Echiquier bruntrutain célèbre ses 75 ans d’existence. Le club organise pour l'occasion un tournoi samedi, à Porrentruy. Un « activ chess », où les parties sont réputées plutôt rapides, et où tout le monde peut participer, à condition de connaitre les règles du jeu.





Une trentaine de membres

L’Echiquier bruntrutain a été fondé en 1948 à Porrentruy par un groupe d’étudiants. Il a ensuite évolué, en nouant des liens avec différentes sections locales d’échecs, et en participants à plusieurs compétitions. Aujourd’hui, l’association sportive évolue en première ligue, soit la troisième division suisse. « Nous comptons 34 membres, dont de jeunes joueurs qui apportent une belle dynamique au club », salue Marco Retti, président de l’Echiquier bruntrutain.





De plus en plus de filles s’intéressent aux échecs

L’association sportive propose en effet des cours d’initiation aux échecs, notamment auprès des enfants : « Nous remarquons un réel intérêt pour ce sport. De plus en plus de filles se forment aux échecs. Aujourd’hui, sur 15 jeunes joueurs, la moitié sont des filles. Il y a dix ans, on en comptait qu’une seule. Je pense que la série Le jeu de la dame a permis de faire bouger les codes », analyse Marco Retti. Le président, qui prendra sa retraite d’ici quelques mois, se réjouit de la popularité des échecs dans la région. Il souligne d’ailleurs la connivence avec le club de Court, dans le Jura bernois : « On est en étroit contact, il suit un peu la même tendance que nous, au niveau du nombre de membres et dans ce qu’il propose au niveau de la formation. Je peux dire que grâce eux, le jeu d’échec se porte bien dans la région. » /cto