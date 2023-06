L’heure de la retraite a sonné pour Daniel Milani

C’est ce vendredi l’ultime jour d’école avant les vacances pour les élèves jurassiens mais aussi le tout dernier de sa carrière pour Daniel Milani. Le directeur du Collège de Delémont quitte ses fonctions pour prendre sa retraite. Daniel Milani a enseigné durant plus de quatre décennies, 42 ans pour être précis. Il dirige l’établissement secondaire de la capitale jurassienne depuis 1995, soit 27 ans. Daniel Milani était l’invité de la matinale pour évoquer son parcours dans l’enseignement. Il dit garder un souvenir particulier du 200e anniversaire du Collège de Delémont en 2012 qui a vu la participation de plus de 2'500 anciens élèves. Daniel Milani relève également que le passage au nouveau système scolaire en 1995 a constitué un des importants temps forts de sa carrière. Il souligne que le métier d’enseignant reste « un beau métier » dans lequel il faut mettre « beaucoup d’énergie » et que les élèves « n’ont pas beaucoup changé » en plus de 40 ans. /mmi-fco