Le Bémont valide ses comptes

Le modèle comptable « MCH2 » distingue deux résultats finaux : le « compte général » et le « compte global ».

Le compte général intègre les charges et les recettes courantes (notamment fiscales) de la commune. Il correspond au fonctionnement structurel du ménage communal et est révélateur de sa santé financière.

Le compte global est une addition du compte général et des « financements spéciaux » : ces derniers correspondent aux recettes des services autofinancés de la commune (Service des eaux, gaz, gestion des déchets, SIS, etc.) par des taxes. Ces financements spéciaux ne peuvent alimenter que les services concernés et ne peuvent légalement pas être intégré au ménage communal. Ils ne sont donc pas révélateurs du « fonctionnement structurel » de la commune.

Pour ces raisons, RFJ choisit de vous livrer le résultat du compte général, révélateur pertinent de la santé financière de la commune.