Les défis environnementaux de l’été jurassien

L’été est synonyme de nombreux défis environnementaux dans le Jura. Sécheresse, cours d’eau à bas débit ou tourisme : avant le début des grandes vacances estivales, La Matinale a évoqué ces enjeux avec la cheffe de l’Office jurassien de l’environnement Mélanie Oriet. A la tête de l’Office depuis 4 mois, le Plan climat l’a particulièrement occupée jusqu’ici. Les réponses à la consultation ont été analysées et la version finale est en « discussion avec le Gouvernement. L’objectif est d’adopter le Plan climat cet automne et de mettre en œuvre les premières mesures à partir de l’année prochaine », explique Mélanie Oriet. Et alors que la terre est sèche dans le Jura, « on se retrouve avec des cours d’eau qui sont déjà aujourd’hui au niveau du débit d’étiage alors qu’on est au-devant de la période estivale, c’est toujours une source d’inquiétude », selon la cheffe de l’Office jurassien de l’environnement. Autre défi de l’été, le tourisme : « Quand il y a des afflux de visiteurs dans des sites sensibles, comme le Doubs, il faut parfois prendre des mesures pour protéger les cours d’eau », prévient Mélanie Oriet. /mmi