Feu de végétation à Buix

Un feu de végétation s’est déclenché samedi après-midi sur les hauteurs de Buix. Le SIS Basse-Allaine a été alerté vers 15h et huit sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour éteindre les flammes. Quelque 30 m2 de végétation sont partis en fumée. L’origine de l’incendie est accidentelle, selon Christophe Berthold, le vice-commandant du SIS Basse-Allaine : « Heureusement qu’il avait plu hier, sinon les dégâts auraient pu être plus conséquents », déclare-t-il. Il ajoute que la végétation reste toujours très sèche, et donc très inflammable, et appelle à la plus grande prudence. /cto