Isabelle Aeschlimann : « Maintenant, c’est aux lecteurs de décider »

L’auteure jurassienne Isabelle Aeschlimann vient de sortir son tout nouveau roman, Les secrets de nos cœurs silencieux. Avec ce livre, elle a obtenu le prix coup de cœur du jury du Grand Prix Femme Actuelle. C’est la première fois qu’une écrivaine suisse obtient cette distinction. Isabelle Aeschlimann a été surprise lorsqu’elle a appris que son histoire avait retenu l’attention des jurés, et se réjouit de voir ses écrits publiés : « C’est une forme de légitimation. On se dit qu’il y aura des lectrices et des lecteurs, le travail de communication sera aussi assuré grâce à ce prix. Maintenant, c’est aux lecteurs de décider, ce sont eux qui jugeront si le livre est bien ou pas. »

Le roman est paru le 29 juin et l’écrivaine a pu dédicacer son ouvrage à Delémont et Porrentruy ce samedi. « Maintenant, le livre est lâché dans la nature, et c’est intéressant de recevoir des retours. Les lecteurs vont l’interpréter de manière différente… Certains points que je ne pensais pas importants vont être marquants pour d’autres personnes… C’est vraiment intéressant », juge Isabelle Aeschlimann. « Les secrets de nos cœurs silencieux » est paru aux éditions Les Nouveaux Auteurs. C’est le deuxième roman d'Isabelle Aeschlimann. /jmp-cto