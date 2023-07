Le secteur Gare Sud fête sa transition

Un centre d'arts du cirque sera développé



Le projet n’en est encore qu’à ses débuts, mais les ambitions sont là. Parmi les futurs locataires d’un local dans la zone, il y a l’école de cirque Circosphère. Elle va très prochainement emménager dans un hangar six à sept fois plus grand que son lieu de travail actuel. Cela doit permettre à Circosphère d’élargir ses horizons : « Nous souhaitons créer un centre des arts du cirque, avec de la danse, du théâtre, en plus de ce que nous proposons déjà », détaille Ana Radic, directrice de la structure.





BlocUp voit plus grand

Autre actrice locale qui voit plus grand : l’association Phil Steulet, qui gère la salle d’escalade BlocUp, installée sur l’ancien site de la SAFED depuis 2019. François Steulet préside l’association et espère pouvoir développer ses activités : « On imagine une salle de 20 mètres de haut, qui permettrait d’attirer du monde du Jura et d’ailleurs. L’avantage de cette zone Gare sud, c’est qu’on est à côté de la gare, justement. Les grimpeurs pourraient venir en train. » Si le projet n’est encore qu’un rêve, François Steulet espère engager rapidement des discussions avec la Municipalité. En attendant, il se réjouit de rencontrer ses futurs voisins du « pôle loisirs », à savoir Circosphère, mentionné plus haut, mais aussi une salle de fitness.





Un pôle dédié à la mobilité

Mais le « pôle loisirs » n’est qu’un espace parmi d’autres : la Municipalité espère développer plusieurs zones dans son secteur Gare sud. L’une d’elles sera dédiée aux entreprises innovantes, une autre à la mobilité, par exemple. Et c’est dans ce dernier espace que Caritas Jura pourrait entrer en scène : « Nous voulons implanter ici notre atelier vélo (ndlr : actuellement à la Communance). Les cyclistes pourront y faire entretenir leur vélo. Et nous souhaitons aussi créer antenne sud à la vélo station », dévoile Philippe Wattenhoffer, responsable de projet à Caritas Jura. Le secteur Gare Sud est voué à évoluer ; c’est en tout cas le but de ses locataires -actuels et futurs - et de la Municipalité.