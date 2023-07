Collaboration renouvelée entre le Jura et l’EPFL

La collaboration entre le canton du Jura et l’École polytechnique fédérale de Lausanne se poursuit. Une nouvelle entente a été signée entre les deux entités pour la période entre 2023 et 2026. Le partenariat entre le Département cantonal jurassien de la Formation et l’EPFL a été initié en 2009. Il vise à promouvoir les sciences et les technologies ainsi qu’à soutenir leur enseignement à l’école obligatoire. Les cours dispensés par l’EPFL dans le Jura ont également pour objectif de faciliter l’accession des jeunes filles à des métiers techniques. /comm-fco