Fernand Gasser ne briguera pas la nouvelle mairie de Basse-Vendline

Une nouvelle ère administrative… et politique s’ouvrira l’année prochaine à Basse-Vendline, issue de la fusion entre Bonfol et Beurnevésin. Selon nos informations, aucun des deux maires actuels ne briguera la mairie de la nouvelle entité qui deviendra réalité le 1er janvier 2024. Fernand Gasser l’a annoncé courant juin à l’occasion d’une réunion entre les exécutifs des deux villages. « Après 13 ans de mairie et 6 ans au Conseil communal, il est temps pour moi de passer la main afin de laisser la place aux jeunes pour donner un nouvel élan à cette entité », a confirmé le maire de Bonfol à RFJ ce lundi matin. Le maire de Beurnevésin, Jean-Christophe Fuhrer, avait déjà laissé entendre l’an dernier qu’il ne briguerait pas le fauteuil de maire de la nouvelle commune. Également contacté, il confirme qu’il ne se présentera pas et évoque « des raisons personnelles et un besoin de souffler ». La clôture du dépôt des listes est fixée à fin août et l’éventuelle élection se déroulerait le même jour que les élections fédérales, soit le dimanche 22 octobre. /jpi