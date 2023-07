Attention aux services de nettoyage de toitures, façades et terrasses par des tiers

Vigilance vis-à-vis des propositions d’entretiens des extérieurs. L’Office jurassien de l’environnement met en garde la population quant aux services de nettoyage proposés en porte-à-porte. Des tiers ou des petites entreprises suisses ou étrangères proposent régulièrement leurs services de nettoyage de toitures, façades, allées, terrasses ou places de parc. Les produits utilisés, présentés comme biodégradables voire « miracles », sont souvent toxiques et non autorisés en Suisse, indiquent les autorités cantonales via un communiqué ce mardi.

L'application de tout produit biocide ou phytosanitaire tels qu’herbicides, eau de Javel, algicides ou antimousses est interdite pour le nettoyage des toits, terrasses, chemins et routes en raison d’un risque de pollution des eaux.

Afin d’éviter de se voir imputer la responsabilité d’une pollution, l’Office de l’environnement recommande à tout propriétaire de mandater des entreprises locales qui respectent les prescriptions en la matière. Des informations supplémentaires sur les bonnes pratiques à adopter pour préserver la biodiversité dans les zones urbanisées sont disponibles sur le site internet du programme cantonal « Jardins vivants ». /comm-jad