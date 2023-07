Deux dealers en prison

Deux dealers de la région vont passer quelques mois à l’ombre. Ce mardi, deux Ajoulots comparaissaient devant le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy. Ils ont été reconnus coupables notamment d’infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Le principal prévenu, récidiviste, écope de 5 ans de prison ferme. Le second a été condamné à 36 mois de détention dont 30 mois avec un sursis de trois ans. La liste des drogues est longue : cocaïne, LSD, kétamine, ecstasy, speed, MDMA, marijuana, shit, dans des quantités variables. Elles étaient destinées en grande majorité à la revente. Le principal protagoniste s’est procuré ces substances sur le Darknet et les a importées de France en Suisse. Le trafic s’est déroulé de fin 2019 à février 2022, après deux arrestations, dont une pour des faits similaires. Il avait alors écopé de sursis en assurant à la justice qu’il avait compris la leçon. Le sursis a d’ailleurs été révoqué ce mardi. Aujourd’hui encore, le jeune homme, maintenu en détention, regrette ses agissements, et réclame une nouvelle chance. Il veut devenir comptable. Le second prévenu a lui un casier vierge. Il a été amené dans ce trafic par sa consommation personnelle. Les drogues étaient stockées chez lui, il préparait les commandes et avait quelques clients privés.



Le Tribunal a retenu les circonstances aggravantes pour les deux Ajoulots : la mise en danger de nombreuses personnes, puisque le trafic portait sur des quantités importantes ; la bande, ils étaient deux dans cette affaire ; et le métier, le bénéfice de cette activité illégale se monte à plusieurs milliers de francs.

Les deux protagonistes peuvent faire appel de ce jugement. /ncp