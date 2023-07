Moutier : le CJB favorable au concordat entre Berne et le Jura

Le CJB préavise favorablement le concordat entre les Cantons de Berne et du Jura sur le transfert de Moutier. L'institution a été consultée sur ce dernier. Dans un communiqué publié mardi, le Conseil du Jura bernois demande toutefois deux modifications dans le rapport. L’une concerne l’encouragement aux activités culturelles. La seconde demande au rapport de préciser que l’ensemble des communes du Jura bernois ont reçu un courrier du Conseil-exécutif. Un courrier qui précise que la Question jurassienne est réglée, que l’appartenance cantonale du Jura bernois est maintenant définitive et qu’il n’existe plus de droit à l’autodétermination pour les communes. /comm-ami