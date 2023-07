Porrentruy renforce la sécurité à la piscine plein air

Le débat autour de la sécurité à la piscine plein de Porrentruy est revenu sur la table du Conseil municipal. Afin de « prévenir des incidents », notamment lors de forte affluence, l’exécutif a décidé dernièrement de renforcer le service de sécurité au sein de l’infrastructure de loisirs. Les agents de sécurité pourront refuser l’accès à des personnes aux comportements inconvenants et la police est habilitée à prononcer des interdictions d’accès à la piscine pour une durée de trois ans.







Tarifs en hausse de 20%



La municipalité a aussi décidé d’augmenter de 20% les tarifs de certains billets et abonnements pour les personnes non résidentes en Suisse ou qui n’y travaillent pas. « Les tarifs indigènes ne sont pas concernés par cette mesure », précise le Conseil municipal dans un communiqué. Les responsables de la piscine pourront encore fermer temporairement l’accès au site en cas de très forte affluence et pour des raisons de sécurité. /comm-jpi