Un nouveau départ pour la Faux d’Enson

La Faux d’Enson s’offre une seconde vie. Le site qui accueille une tour d’observation sur les hauteurs de Roche-d’Or connaît une nouvelle jeunesse grâce à des aménagements réalisés récemment. L’ensemble du projet a été présenté ce mercredi aux médias. Des panneaux didactiques en deux langues ont été disposés sur la tour qui marque le point culminant de la Haute-Ajoie à 927 mètres. Une aire de pique-nique a également été créée au départ du sentier qui mène à l’édifice construit en 1902 par l’Office fédéral de la topographie et qui appartient depuis 1985 à la section Jura du CAS, le Club alpin suisse.





D’une balade jurassienne sur RFJ à un projet rassembleur

L’idée de mettre le site en valeur a pris corps l’hiver dernier. Tout est parti d’une balade jurassienne de La Matinale RFJ qui a été réalisée à la Faux d’Enson en février. Quelques semaines plus tard, Jura Tourisme propose à la section Jura du Club alpin suisse que la Faux d’Enson représente le canton dans le cadre d’un célèbre projet annuel suisse de randonnée pédestre des 26 sommets sponsorisé par deux grandes entreprises helvétiques. Le parcours choisi relie Chevenez à Damvant en passant par la tour panoramique.

La section Jura du Club alpin suisse en a profité pour lancer un projet rassembleur. Elle s’est ainsi approchée des restaurants et hébergements situés le long du tracé – six, en tout - pour participer financièrement à la réalisation des panneaux didactiques qui racontent l’histoire du site, notamment. Le promeneur peut ainsi apprendre qu’une borne de 1840 située à la base de la tour a constitué un des points du réseau géodésique primordial helvétique utilisé dès le XIXe siècle pour l’établissement de la célèbre carte Dufour. Jura Rando a également collaboré au projet en favorisant une approche aisée du site. Quant aux autorités de la commune de Haute-Ajoie, elles ont financé la mise en place de l’aire de pique-nique.

Le président de la section Jura du Club alpin suisse souligne que le projet a permis de fédérer l’ensemble des bonnes volontés pour améliorer le site. Xavier Bédat indique que de premières retombées ont d’ores et déjà été constatées avec un nombre plus important de promeneurs - venus principalement de Suisse alémanique - et des effets positifs sur les restaurants de la région. Un bilan sera établi à l’automne.