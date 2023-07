Dritchino reviendra en 2024

Le succès du festival Dritchino le porte pour une deuxième édition. En effet, les organisateurs annoncent via un communiqué publié ce jeudi reconduire l’expérience les 24 et 25 mai 2024. L’équipe de responsables au sein du comité a été étoffée. Cette dernière discute déjà des améliorations pour la prochaine édition, concernant notamment le cashless, les parkings, la signalisation ou encore les débits de boissons. Ainsi, le site situé à Courgenay sera légèrement agrandi pour y accueillir des bars supplémentaires et plus d’espace de repos pour le public.

Le tarif des entrées et la gratuité pour les moins de seize ans, considérés comme une priorité, seront maintenus. Une nouveauté est d’ores et déjà annoncée : une deuxième scène fera la part belle aux groupes régionaux issus des écoles de musique. /comm-jad