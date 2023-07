Importante opération douanière à la frontière franco-suisse

Opération d’envergure le long de la frontière franco-suisse. Des équipages mixtes de douaniers suisses et français ont procédé mercredi à une action de contrôle d’ampleur, action diligentée sur près de 250 kilomètres le long des secteurs frontaliers des cantons du Jura et de Neuchâtel, et des départements du Territoire de Belfort, du Doubs et du Jura. Objectif : lutter contre la criminalité transfrontalière et la fraude douanière.

Près de 350 véhicules et 450 personnes ont ainsi subi un contrôle, ce qui a permis de constater un certain nombre d’infractions de part et d’autre de la frontière, parmi lesquelles détention de produits stupéfiants, transport de tabac de contrebande et infraction au code de la route (conduite sans permis notamment), mais aussi importation ou exportation irrégulière de marchandises ou importation illégale de déchets en provenance de Suisse sur le territoire français.

La diversité des infractions constatées confirme le bien-fondé et la nécessité d’action de contrôle de grande ampleur, affirment les autorités douanières suisses et françaises dans un communiqué. De telles opérations permettent de relever, selon elles, un très large champ de contraventions et de délits. Elles sont d’ailleurs relativement fréquentes. /comm-tbe