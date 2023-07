Le Département jurassien de l’environnement déménage

Déménagement au sein de l’administration jurassienne. Le Département de l’environnement (DEN) et le Service du développement territorial (SDT) ont tous deux déménagé à la rue du 24 septembre 2, rejoignant ainsi d’autres services cantonaux déjà présents dans le bâtiment. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre de la stratégie immobilière de l’État et fait suite à une décision prise par le Gouvernement en juin 2022, indique un communiqué du Service de l’information et de la communication publié ce jeudi.

Le DEN et le SDT ont repris les locaux laissés libres en mars dernier par le Département de la formation de la culture et des sports (DFCS), le Service de l'enseignement (SEN), le Service de la formation postobligatoire (SFP) et la déléguée à l’égalité (EGA), qui sont tous situés désormais au 3e étage du campus Strate-J, lui-même situé proche de la gare de Delémont.

Ce changement d’adresse concerne au total 41 collaborateurs. Les numéros de téléphone et adresses électroniques restent identiques. Le guichet d’accueil est désormais partagé avec le Département des finances et d’autres services déjà présents dans le bâtiment. /comm-jad