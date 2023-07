Les Estivalités musicales de retour

Un nouveau week-end au rythme de la musique dans les jardins du château de Delémont. Les Estivalités musicales y reviennent pour une seconde édition, après celle, à succès, de l’année dernière. « La manifestation n’a pas beaucoup changé par rapport à l’année passée. La grande différence, c’est que cette année, on proposera aussi quelque chose le dimanche, ce qui n’était pas le cas l’année passée », explique Benjamin Bouele, président de l’association Les Estivaliers, qui organise l’événement. Celui-ci fera donc la part belle, samedi de 11h à minuit et dimanche de 11h à 18h, aux artistes d’origine jurassienne. Une volonté des organisateurs : « On souhaite mettre en avant des groupes jurassiens, des artisans et commerçants jurassiens, qui tiendront des stands où l’on pourra se désaltérer et se restaurer, ainsi qu’une association jurassienne, mettre sur le devant de la scène une culture qui est très vivante dans le Jura », poursuit Benjamin Bouele.