Soubey change de plan pour sa future cabane forestière

Soubey attendra encore pour disposer d’une cabane forestière. Le projet lancé en 2020 au terme d’un concours d’idées de Lignum Jura, et qui aurait dû se concrétiser à l’été 2021, ne verra pas le jour. De base, l’infrastructure était devisée à 150'000 francs mais son prix a grimpé à 300'000 francs. La société d’embellissement de Soubey explique cette augmentation par la complexité de la cabane de forme arrondie, dont la construction est basée sur un système de bois cordé. « La cabane nécessitait du matériel spécial. La toiture aussi était particulière et ce sont des choses peu courantes », précise le vice-président de la société d’embellissement du village franc-montagnard. S’ajoutent à cela, selon Christophe Noirjean, la hausse des prix dans le domaine de la construction due à la période Covid.

La société s’est donc résignée à abandonner le projet initial malgré la recherche de solutions pour combler la hausse des coûts. « On a fait des demandes de dons et on a cherché comment économiser en essayant de faire des travaux nous-mêmes », relève Christophe Noirjean. La société d’embellissement a aussi envisagé un prêt bancaire de 200'000 francs, avec une garantie de financement de 100'000 francs auprès de la commune. « Mais on est une petite société de village sans revenus réguliers. Pour assumer le remboursement auprès de la banque, ça aurait été très compliqué », souffle le vice-président de l’entité dont les efforts n’ont finalement pas permis de garder en vie l'idée de base.





Un nouveau projet de cabane forestière est en préparation

Soubey n’a plus de cabane forestière depuis plus de 20 ans. La société d’embellissement du village franc-montagnard n’a toutefois pas fait une croix sur la construction d’une telle infrastructure. Elle prépare une nouvelle mouture par l’intermédiaire d’une commission spéciale formée de membres de la société, d’un dessinateur en bâtiment et de quelques habitants du village. « Pour l’instant on n’a pas d’idées précises. Mais on va essayer de proposer quelque chose de moins cher, de plus facile à faire et qui correspond plus à l’image du village », souligne Christophe Noirjean. Les nouveaux plans seront présentés en début d’année prochaine lors de l’assemblée générale de la société d’embellissement de Soubey. La future cabane forestière pourra entrer dans sa phase concrète de réalisation à l’aube de 2025. /nmy