Un nouveau directeur pour l’AJAM

Après la démission de Pierluigi Fedele annoncée en mars dernier, l’Association jurassienne d’accueil des migrants a trouvé son futur directeur. Dino Belometti, 50 ans et domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été nommé par le Gouvernement jurassien à la tête de l’institution et prendra ses fonctions à l’automne prochain. Il a occupé plusieurs emplois au sein de services publics, obtenant notamment dans le canton de Vaud des mandats confiés par le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme ainsi que par la Chambre cantonale consultative des immigrés. Il a obtenu également un contrat de prestation de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Dino Belometti aura pour mission d’assurer la continuité des réformes mises en place ces dernières années et de consolider les structures et le positionnement de l’AJAM qui a connu un fort développement à la suite de la crise migratoire des derniers mois. /comm-jpi