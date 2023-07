Une semaine supplémentaire de vacances cet été

En ce vendredi 7 juillet, les écoliers jurassiens terminent leur première semaine de vacances. Mais il leur en reste encore six ! Un supplément de pause estivale qui dure traditionnellement six semaines au total.

Selon le chef du Service de l’enseignement Fred Henri Schnegg, la raison est en somme une histoire de calendrier. Sur les 52 semaines d’une année entière, les écoliers suivent les leçons durant 39 semaines et sont en vacances les 13 autres, stipulent la Loi et l’ordonnance scolaires. Sauf qu’une année entière ne dure pas pile 52 semaines, mais 52 semaines et un jour, voire deux pour les années bissextiles. Ce qui créé un léger décalage.