Circosphère en recherche de fonds pour aménager son nouveau cocon

Un nouveau lieu pour mieux respirer. Circosphère entend quitter ses locaux actuels en vieille ville pour s’installer dans un hangar six à sept fois plus grand au sud de la gare de Delémont. Le projet permettra notamment de répondre aux attentes et besoins des élèves. Ils sont à ce jour environ 160, de tous âges, à fréquenter l'école. Mais des travaux sont nécessaires pour aménager les nouveaux locaux, indique l’association dans un communiqué transmis lundi. Vestiaires, douches, toilettes et équipement pour les activités circaciennes sont donc nécessaires. Pour rassembler les 80'000 francs nécessaires, Circosphère lance une campagne de financement participatif. « L’idée est de commencer les travaux dès le mois d’août, explique Ana Radic, directrice de Circosphère. Nous commençons avec les fonds à disposition. Si tout se passe comme prévu et que la campagne rencontre le succès attendu, nous nous installerons définitivement dans les locaux en octobre. En revanche, si la campagne n’aboutit pas, les travaux seront faits, mais cela prendra beaucoup plus de temps » précise Ana Radic. /tna